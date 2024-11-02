Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:17, 2 ноября 2024Экономика

Доходность по вкладам в России потянулась за рекордной ключевой ставкой

ЦБ: максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 20,17 % в конце октября
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Доходность по вкладам в российских банках к концу октября потянулась за ключевой ставкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

В конце октября средняя максимальная ставка по подобным банковским продуктам выросла до 20,17 процента годовых, уточнили в регуляторе. Для сравнения, в первой и во второй декадах месяца показатель составлял 19,78 и 19,66 процента соответственно. Таким образом, в 20-х числах октября средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков РФ выросла на 0,51 процентного пункта (п.п.).

При определении этого показателя учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При ведении подобной статистики ЦБ рассматривает информацию по вкладам с капитализацией процентов и с дополнительными условиями (открытие инвестиционного счета, оформление программы накопительного страхования жизни и т.д.). Кроме того, внимания регулятора в этом случае не удостаиваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

По итогам октябрьского заседания совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку до рекордного уровня в размере 21 процента годовых. Руководство регулятора объяснило это решение усилением инфляционного давления на российскую экономику и ростом дисбаланса спроса и предложения на внутреннем рынке. На этом фоне, как пояснили в ЦБ, переходить к ослаблению денежно-кредитной политики пока преждевременно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военнопленные погибли в Курской области. Их могли казнить — у одного бойца были связаны руки

      Американцы задумались об эмиграции в другие страны

      В российском городе фура въехала в остановку

      В России резко снизилось число проверок бизнеса

      Свинья напилась хозяйского пива в гараже и опьянела

      Бейонсе в купальнике перевоплотилась в популярную актрису

      Россиянам пообещали выходные с приветом

      Алтайские горные бараны открыли сезон борьбы за самок

      Тарасова назвала лидера мирового фигурного катания

      Рынок планшетов рекордно вырос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше