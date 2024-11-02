Доходность по вкладам в России потянулась за рекордной ключевой ставкой

ЦБ: максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 20,17 % в конце октября

Доходность по вкладам в российских банках к концу октября потянулась за ключевой ставкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

В конце октября средняя максимальная ставка по подобным банковским продуктам выросла до 20,17 процента годовых, уточнили в регуляторе. Для сравнения, в первой и во второй декадах месяца показатель составлял 19,78 и 19,66 процента соответственно. Таким образом, в 20-х числах октября средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков РФ выросла на 0,51 процентного пункта (п.п.).

При определении этого показателя учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При ведении подобной статистики ЦБ рассматривает информацию по вкладам с капитализацией процентов и с дополнительными условиями (открытие инвестиционного счета, оформление программы накопительного страхования жизни и т.д.). Кроме того, внимания регулятора в этом случае не удостаиваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

По итогам октябрьского заседания совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку до рекордного уровня в размере 21 процента годовых. Руководство регулятора объяснило это решение усилением инфляционного давления на российскую экономику и ростом дисбаланса спроса и предложения на внутреннем рынке. На этом фоне, как пояснили в ЦБ, переходить к ослаблению денежно-кредитной политики пока преждевременно.