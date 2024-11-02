Российские детали для дронов оказались в восемь раз дороже китайских

«Ведомости»: созданные в РФ комплектующие для дронов в 5-8 раз дороже китайских

Комплектующие для дронов российского производства, то есть из отечественного сырья и компонентов, в настоящее время обходятся в пять-восемь раз дороже китайских. Об этом заявил председатель правления Консорциума робототехники, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, передают «Ведомости».

По его словам, в настоящее время полностью свои в России только 40 процентов комплектующих для беспилотных авиационных систем (БАС) локализуются или уже локализованы, еще около 40 процентов локализованы частично, а 20 процентов производить самостоятельно невозможно.

Дудоров объяснил проблему с ними «технологическими или компонентными сложностями». Также на развитии отрасли сказывается нехватка квалифицированных кадров, материалов для производства и четкого гарантированного спроса.

Для выравнивания цены с китайским производством российским предприятиям нужен гарантированный заказ на ключевые комплектующие в объеме 100-120 тысяч единиц в год, но спрос находится на несравнимо меньшем уровне. Например, двигатель производства КНР обходится в 2-5 тысяч рублей, а российский — в 15-30 тысяч.

Генеральный директор компании «Летающие грузовики» Антон Блик уточнил, что локализация на уровне 30-40 процентов реализована только для массовых FPV-дронов. Впрочем, основатель и глава «Флай дрона» Никита Данилов считает, что из российских материалов сделано не более 20-30 процентов компонентов. По словам Блика, полная локализация производства БАС в России выглядит нереальной в связи с нехваткой рабочих рук и слишком маленьким рынком.

Ранее сообщалось, что продажи российской дорожно-строительной техники (ДСТ) упали на 4,5 процента за первые три квартала из-за того, что отрасль не может выдержать конкуренцию с китайскими производителями.