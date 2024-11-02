Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:08, 2 ноября 2024Экономика

Российские детали для дронов оказались в восемь раз дороже китайских

«Ведомости»: созданные в РФ комплектующие для дронов в 5-8 раз дороже китайских
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Mykola Tys / AP

Комплектующие для дронов российского производства, то есть из отечественного сырья и компонентов, в настоящее время обходятся в пять-восемь раз дороже китайских. Об этом заявил председатель правления Консорциума робототехники, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, передают «Ведомости».

По его словам, в настоящее время полностью свои в России только 40 процентов комплектующих для беспилотных авиационных систем (БАС) локализуются или уже локализованы, еще около 40 процентов локализованы частично, а 20 процентов производить самостоятельно невозможно.

Дудоров объяснил проблему с ними «технологическими или компонентными сложностями». Также на развитии отрасли сказывается нехватка квалифицированных кадров, материалов для производства и четкого гарантированного спроса.

Для выравнивания цены с китайским производством российским предприятиям нужен гарантированный заказ на ключевые комплектующие в объеме 100-120 тысяч единиц в год, но спрос находится на несравнимо меньшем уровне. Например, двигатель производства КНР обходится в 2-5 тысяч рублей, а российский — в 15-30 тысяч.

Генеральный директор компании «Летающие грузовики» Антон Блик уточнил, что локализация на уровне 30-40 процентов реализована только для массовых FPV-дронов. Впрочем, основатель и глава «Флай дрона» Никита Данилов считает, что из российских материалов сделано не более 20-30 процентов компонентов. По словам Блика, полная локализация производства БАС в России выглядит нереальной в связи с нехваткой рабочих рук и слишком маленьким рынком.

Ранее сообщалось, что продажи российской дорожно-строительной техники (ДСТ) упали на 4,5 процента за первые три квартала из-за того, что отрасль не может выдержать конкуренцию с китайскими производителями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев заявил о согласии одной страны стать покровительницей украинцев в России. Что это значит и как работает?

      Анна Седокова показала фигуру в крошечном бикини

      Элитное поместье Лерчек осталось без покупателей и упало в цене

      Россиянам пообещали внеочередную индексацию зарплат

      Клуб Слуцкого упустил победу в чемпионате Китая

      Обвиняемого в педофилии экс-гендиректора российского завода отпустили под домашний арест

      Американские сенаторы захотели расследовать деятельность прокурора МУС

      Белоусов поздравил бойцов со взятием Кураховки

      Раскрыты способы сделать домашние тренировки эффективнее

      Владелица «ФрутоНяни» осталась в компании после прихода Лисина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше