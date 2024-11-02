«Ведомости»: продажи российской сельхозтехники упали из-за конкуренции с Китаем

За девять месяцев этого года продажи российской дорожно-строительной техники (ДСТ) в денежном выражении сократились на 4,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 55 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на статистику ассоциации «Росспецмаш» (объединяет компании, обеспечивающие 80 процентов выпуска) пишут «Ведомости».

Еще в первом полугодии продажи показывали рост на шесть процентов (38,6 миллиарда рублей), но в третьем квартале началось падение. Так, отдельно в августе сокращение составило 33,5 процента, а в сентябре — 23,4 процента.

В объединении объясняют такой результат растущими издержками производства, агрессивной экспансией на российский рынок более дешевой китайской техники, а также высокой ключевой ставкой, которая тормозит развитие предприятий.

Так, импорт ДСТ в 2023 году вырос на 58 процентов, до 440 миллиардов рублей, что в пять раз больше результата отечественных производителей. Особенно острая ситуация наблюдается в сегменте экскаваторов и фронтальных погрузчиков. Доля иностранных машин в этом сегменте устойчиво превышает 90 процентов, а идут они в основном из Китая.

Глава проектов SBS-Consulting Дмитрий Бабанский объяснил, что импортная техника дешевле отечественной на 15-20 процентов. Если брать бульдозеры, то российский обойдется в 15 миллионов рублей, а китайский — в 12,5 миллиона.

Представитель «Росспецмаша» заявил, что ситуация начинает носит критический характер. Продажи снижаются, запасы на складах растут, а запредельно высокая ключевая ставка «ставит крест на инвестиционных программах заводов и их клиентов».

По словам Бабанского, позитивных для отрасли факторов не видно. Центробанк уже заявил, что высокие ставки в экономике очень надолго, инвестиции в строительство не растут, поэтому непонятно, что может породить спрос и развитие. Гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова заметила, что помочь предприятиям могли бы планы государства по финансированию нацпроекта «Инфраструктура для жизни», но высокие ставки он не отменит.

По итогам года глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров ожидает снижения продаж российской ДСТ на 10-15 процентов. Гендиректор ассоциации «Спецавтопром» (входит более 80 предприятий, выпускающих ДСТ, самоходную, специальную технику) Денис Кудрявцев настроен более негативно, он ожидает падения на 30 процентов.

Ранее опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) зафиксировал беспрецедентный рост просрочки платежей со стороны контрагентов, что является одним из признаков существенного увеличения числа банкротств.