В России заметили верный признак грядущего роста банкротств

РСПП: в третьем квартале резко вырос просрочки платежей со стороны контрагентов

Российские компании в третьем квартале этого года столкнулись с беспрецедентно резким ростом просрочки платежей со стороны контрагентов. Последний опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в рамках ежеквартального мониторинга показал, что на проблему уже жалуются 37 процентов респондентов, хотя во втором квартале их было лишь 22 процента. Об этом говорится в материале «Ведомостей».

Как правило, столь быстрое повышение объемов неплатежей является верным признаком грядущего роста числа банкротств. О возможности такого развития событий говорил и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. В ходе выступления на заседании Совета Федерации он предупреждал, что предприятия не выдержат длительный период высокой ключевой ставки Центробанка, потому что всю прибыль съедают платежи по кредитам.

В исследовании РСПП приняли участие 150 юридических лиц, 45 процентов из них представляют обрабатывающую промышленность. Второй по численности группой стали торговые компании. Опрос предлагал выбор из нескольких вариантов ответов.

Представитель союза также связал взлетевшее количество просрочек с ухудшением финансового положения компаний из-за недоступности оборотных займов. На невозможность взять кредит пожаловались 11 процентов респондентов, а оборотных средств не хватает 22 процентам.

По данным Федресурса, число корпоративных банкротств в России за три квартала выросло на 26,1 процента, до 6392 случаев.

Однако, отмечают эксперты, в текущих обстоятельствах видны все поводы для значительного ухудшения ситуации. Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев назвал рост числа просрочек «плохим сигналом для общего финансового состояния экономики, который может означать кризис ликвидности бизнеса». Закредитованным компаниям будет очень тяжело рефинансировать кредит из-за высоких ставок, да и получить его окажется гораздо сложнее, потому что банки постараются избегать таких заемщиков.

Слова Чемезова прозвучали в момент, когда ключевая ставка Банка России, прямо влияющая на ставки по кредитам, составляла 19 процентов. С того момента регулятор поднял ее до 21 процента и ужесточил сигнал. Аналитики ожидают, что в декабре ставка вырастет уже до 23 процентов, потому что инфляция только набирает обороты.

В ЦБ понимают, чем чревато дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Однако, как объяснила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, банкротства могут оказаться и благом для экономики, потому что с рынка уйдут неэффективные предприятия.