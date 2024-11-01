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15:55, 1 ноября 2024Экономика

Банк России посчитал банкротства бизнеса благом для экономики

ЦБ: банкротства бизнеса могут стать благом для российской экономики
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Регулятор внимательно следит за тем, чтобы в стране не возникло финансовой нестабильности. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Ее процитировало РБК.

По ее словам, сейчас рынок труда испытывает ограничения. В такой ситуации банкротства бизнеса могли бы оказаться благом для экономики. Данилова считает, что произойдет «некоторое перераспределение» в пользу более эффективных компаний.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин предупредил о рисках массовых банкротств торговых центров из-за высокой ключевой ставки. По некоторым оценкам, такая судьба в 2025 году ожидает больше чем две сотни ТЦ.

Кроме того, есть прогнозы о массовых банкротствах в сегменте малого и среднего бизнеса.

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