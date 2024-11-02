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10:25, 2 ноября 2024Бывший СССР

Экс-сотрудник СБУ рассказал о наемниках из многих стран мира в рядах ВСУ

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: в ВСУ воюют наемники практически со всего мира
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thibault Camus / Reuters

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют наемники практически со всего мира. Об этом сообщил ТАСС бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Конечно, сейчас в ВСУ воюют наемники из многих стран, практически со всего мира», — подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

По его словам, в рядах ВСУ имеются наемники не только из США и Европы, но и стран Азии, Латинской Америки и Африки.

Ранее Прозоров высказался об участии военных НАТО в попытке вторжения в Брянскую область. По его словам, многие страны считают украинский конфликт «полигоном по отработке форм и методов ведения войны в современных условиях».

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