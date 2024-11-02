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12:49, 2 ноября 2024Экономика

Элитное поместье Лерчек осталось без покупателей и упало в цене

Поместье Лерчек в Истре подешевело на миллиард рублей из-за отсутствия спроса
Александра Качан (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Поместье блогершы Валерии Чекалиной (Лерчек) в Истре упало в цене почти на миллиард рублей после того, как владельцы не смогли найти покупателей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о поместье площадью 2,1 тысячи «квадратов» в элитном поселке «Агаларов эстейт». Оно располагается на участке в 56 соток. К главному зданию прилагаются гараж на десять машин и кинозал. В апреле 2024 года объект продавался за 1,8 миллиарда рублей, сейчас — за 879,99 миллиона рублей. Причиной отсутствия спроса является недострой и наличие двух хозяев.

Изначально дом принадлежал только Лерчек, однако после развода она разделила его с бывшим супругом Артемом Чекалиным. В связи с этим покупателям придется внимательнее перепроверять все документы и договариваться сразу с двумя владельцами. Такие сделки несут в себе множество рисков для новых собственников.

Ранее Лерчек назвала истинную причину развода с мужем. По словам блогерши, в браке ей не хватало эмоционального тепла и чувств.

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