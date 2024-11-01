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15:15, 1 ноября 2024Интернет и СМИ

Лерчек назвала истинную причину развода с мужем

Блогерша Лерчек назвала отсутствие эмоциональной связи причиной развода с мужем
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Валерия Чекалина

Валерия Чекалина. Кадр: Алёна, блин! / YouTube

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) назвала истинную причину развода с мужем Артемом Чекалиным. На эту тему она высказалась в интервью журналистке Алене Жигаловой, видео вышло на YouTube.

Лерчек опровергла мнение о том, что причиной их с супругом разрыва стало уголовное преследование. По ее словам, проблемы с законом лишь ускорили их расставание.

Чекалина отметила, что в какой-то момент поняла, что они с мужем являются скорее хорошими бизнес-партнерами. При этом, как указала блогерша, в браке ей не хватало эмоционального тепла и чувств. «У нас не было с ним эмоциональной связи вообще никакой. (...) Я не хочу быть вместе только из-за того, что у нас получается вместе классно деньги зарабатывать», — пояснила она.

Ранее Лерчек опубликовала в соцсетях решение мирового судьи о расторжении брака. Она также пожелала бывшему мужу счастья. Суд в Москве расторг брак Чекалиных 10 июля. Уточнялось, что они подписали соглашение, согласно которому их дети будут жить с матерью, но проводить половину времени с отцом.

Чекалина подала на развод в марте. Позже она назвала это решение самым сложным в своей жизни. Блогеры состояли в браке 12 лет, у них трое детей.

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