Лерчек официально развелась и обратилась к бывшему мужу

Блогерша Лерчек официально развелась и пожелала бывшему мужу счастья

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, официально развелась с мужем Артемом Чекалиным. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она опубликовала решение мирового судьи о расторжении брака.

В документе указано, что он вступает в силу 13 августа. Чекалина, комментируя его, поблагодарила бывшего супруга за годы совместной жизни и детей.

«Теперь новая жизнь! Желаю тебе искреннего счастья! Но навеки мы родители наших чудесных детей», — обратилась она к Чекалину.

Ранее Лерчек оценила возможность воссоединения с бывшим мужем. Блогерша назвала такой сценарий невозможным.

Суд в Москве расторг брак Чекалиных 10 июля. Уточнялось, что они подписали соглашение, согласно которому их дети будут жить с матерью, но проводить половину времени с отцом.

Чекалина подала на развод в марте. Позже она назвала это решение самым сложным в своей жизни. Блогеры состояли в браке 12 лет, у них трое детей.