Блогерша Лерчек оценила возможность воссоединения с бывшим мужем

Блогерша Лерчек назвала невозможным воссоединение с бывшим мужем

Популярная российская блогерша Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, назвала невозможным воссоединение с бывшим мужем Артемом Чекалиным. Возможность возобновления отношений она оценила в сторис в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На вопрос подписчицы, хотелось бы ей начать все сначала с бывшим мужем, блогерша ответила отрицательно. «Зачем? Это уже невозможно. Мы вышли с благодарностью друг к другу за время, за эмоции и детей. Впереди новая жизнь!» — написала Лерчек.

Суд в Москве расторг брак Чекалиных 10 июля. Уточнялось, что они подписали соглашение, согласно которому их дети будут жить с матерью, но проводить половину времени с отцом.

Чекалина подала на развод в марте. Позже она назвала это решение самым сложным в своей жизни. Блогеры состояли в браке 12 лет, у них трое детей: дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев.