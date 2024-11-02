Герой России раскрыл уловки боевиков во вторую чеченскую войну

Герой России Шаврин: в Чечне боевики использовали детей для разведки

Во время второй чеченской войны боевики использовали для разведки мирных жителей и даже детей, зная, что их не тронут российские солдаты, а также прятали оружие в мечетях. Об этих и других уловках сепаратистов «Ленте.ру» рассказал полковник запаса, ветеран группы специального назначения «Вымпел», Герой России Сергей Шаврин.

Военнослужащий вспомнил, как они с бойцами устроили засаду на дороге, где просидели несколько дней. Они заметили подозрительную машину, которая ехала во время комендантского часа. Было решено остановить транспортное средство для проверки.

Действительно, мужчина везет жену рожать. Бывает такое. Но потом от них идет звонок боевикам, и сидеть на той дороге дальше уже бессмысленно. А если это засада на тропе, то бандиты ребенка по ней могли запустить, чтобы он все проверил. И вновь, если он тебя заметит, то все насмарку. Разумеется, никто ребенка не тронет Сергей Шаврин Герой России

Ветеран также рассказал, что в первую чеченскую войну российские бойцы не заходили ни на женскую половину дома, ни в мечети, ни на кладбища. Однако во второй чеченской им пришлось это делать, потому что боевики уже не соблюдали мусульманские обычаи.

«Один раз зачистку проводим, видим — мечеть. Замок на ней висит. Ну, хорошо. Попросили имама снять. Открывает. Там на целый взвод сложено оружие: автоматы, пулеметы, гранатометы, — пояснил он. — Задерживать [имама] не стали. Но там тоже выводы сделали и после этого оружие в мечетях прятать перестали».

23 сентября 1999 года Борис Ельцин подписал указ о начале контртеррористической операции (КТО) на территории Чечни. Тогда федеральные войска второй раз вошли в Чечню — и война в регионе продлилась почти 10 лет, с 1999 по 2009 годы. Ей предшествовали нападение боевиков Шамиля Басаева и арабских наемников на Дагестан в августе 1999 года, а также серия взрывов в многоэтажках Буйнакска, Волгодонска и Москвы в сентябре.