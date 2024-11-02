Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:03, 4 ноября 2024Россия

Герой России раскрыл уловки боевиков во вторую чеченскую войну

Герой России Шаврин: в Чечне боевики использовали детей для разведки
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Во время второй чеченской войны боевики использовали для разведки мирных жителей и даже детей, зная, что их не тронут российские солдаты, а также прятали оружие в мечетях. Об этих и других уловках сепаратистов «Ленте.ру» рассказал полковник запаса, ветеран группы специального назначения «Вымпел», Герой России Сергей Шаврин.

Военнослужащий вспомнил, как они с бойцами устроили засаду на дороге, где просидели несколько дней. Они заметили подозрительную машину, которая ехала во время комендантского часа. Было решено остановить транспортное средство для проверки.

Действительно, мужчина везет жену рожать. Бывает такое. Но потом от них идет звонок боевикам, и сидеть на той дороге дальше уже бессмысленно. А если это засада на тропе, то бандиты ребенка по ней могли запустить, чтобы он все проверил. И вновь, если он тебя заметит, то все насмарку. Разумеется, никто ребенка не тронет

Сергей ШавринГерой России

Ветеран также рассказал, что в первую чеченскую войну российские бойцы не заходили ни на женскую половину дома, ни в мечети, ни на кладбища. Однако во второй чеченской им пришлось это делать, потому что боевики уже не соблюдали мусульманские обычаи.

Материалы по теме:
«Мы чувствовали себя защитниками Родины» Вторая чеченская война глазами ее участника, полковника спецназа
«Мы чувствовали себя защитниками Родины»Вторая чеченская война глазами ее участника, полковника спецназа
Сегодня
«На шее висел патрон для себя» 25 лет назад Ельцин подписал секретный указ и солдаты снова вошли в Чечню. Как это было?
«На шее висел патрон для себя»25 лет назад Ельцин подписал секретный указ и солдаты снова вошли в Чечню. Как это было?
23 сентября 2024
«Нужно было идти до конца» 25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
«Нужно было идти до конца»25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
31 августа 2021

«Один раз зачистку проводим, видим — мечеть. Замок на ней висит. Ну, хорошо. Попросили имама снять. Открывает. Там на целый взвод сложено оружие: автоматы, пулеметы, гранатометы, — пояснил он. — Задерживать [имама] не стали. Но там тоже выводы сделали и после этого оружие в мечетях прятать перестали».

23 сентября 1999 года Борис Ельцин подписал указ о начале контртеррористической операции (КТО) на территории Чечни. Тогда федеральные войска второй раз вошли в Чечню — и война в регионе продлилась почти 10 лет, с 1999 по 2009 годы. Ей предшествовали нападение боевиков Шамиля Басаева и арабских наемников на Дагестан в августе 1999 года, а также серия взрывов в многоэтажках Буйнакска, Волгодонска и Москвы в сентябре.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Рядом с подконтрольным ВСУ Краматорском сняли жуткие кадры. За год там выросло огромное кладбище с безымянными могилами

      В Сербии возмутились заявлением Лондона об освобождавших Югославию украинцах

      Российские военные освободили восемь населенных пунктов за месяц

      В России допустили отказ от чеканки мелких монет

      Москвич украл шесть шампуней и шесть пачек масла и получил более полутора лет колонии

      Названо способное лишить Китай и США статуса сильнейших стран событие

      В США порассуждали об ультиматуме Трампа Путину и Зеленскому

      Российский генерал сообщил о скорой паузе в СВО

      В Молдавии привели разные данные по нарушениям на выборах президента

      Израиль прекратил сотрудничество с БАПОР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше