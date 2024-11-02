Киев сообщил о желании трех стран стать покровительницами украинцев в России

Сибига: три нейтральные страны захотели стать покровительницами украинцев

Три нейтральных страны изъявили желание стать покровительницами украинцев в России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

Катар, ЮАР и Ватикан изъявили желание стать странами-покровительницами на прошедшей конференции в Канаде. Они смогут оказывать помощь «украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям», заявил Сибига.

Порядок действий стран-покровительниц регламентируется в Женевских конвенциях. Утвердить их должны две стороны конфликта. Москва пока не давала официального согласия на это.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что в Киеве начнется формирование предложений для второго «саммита мира» после конференции в Канаде.