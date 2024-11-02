Культовая группа нулевых выпустит первый за девять лет альбом

Группа Reflex выпустит первый за девять лет альбом

Продюсер культовой группы нулевых Reflex Вячеслав Тюрин объявил о выходе первого за девять лет альбома. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам продюсера и композитора коллектива, новый релиз состоится до конца 2024 года. Тюрин также опубликовал список композиций будущего альбома и предложил подписчикам придумать для него название.

«Колоссально устал, эти песни родились с очень сложной судьбой и в очень сложный для нас с Ириной Нельсон (солисткой группы Reflex — прим. «Ленты.ру») период жизни. В новом альбоме будут выпущены именно эти композиции», — сообщил Тюрин.

Последний альбом Reflex «Взрослые девочки» вышел в 2015 году. Впрочем, за время отсутствия полноценных релизов Нельсон и Тюрин издали 26 синглов и дали более 30 концертов в рамках гастрольных туров. Группа существует с 1999 года.

Ранее стало известно, что британская рок-группа The Cure выпустила первый альбом за 16 лет. Он получил название Songs of a Lost World.