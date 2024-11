Британская рок-группа The Cure выпустила новый альбом впервые за 16 лет

Британская рок-группа The Cure выпустила первый за 16 лет альбом под названием «Songs of a Lost World». Об этом сообщила газета The Washington Post.

С момента выхода альбома 2008 года «4:13 Dream» группа сосредоточилась на выступлениях и ремиксах. В материале отмечается, что альбом «переполнен волнами жестких гитарных риффов, теплых синтезаторных подкладов, отголосками знакомых аккордов фортепиан». Кроме того, половина песен на нем длиннее шести минут, а длительность одной из них превышает 10 минут. «"Songs of a Lost World" — альбом для медитации под черным светом», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что российская певица Алла Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S.», куда вошли аудиозаписи с юбилейного концерта исполнительницы, который состоялся в Кремлевском дворце в 2019 году. Кроме того, в сети появилась первая песня артистки за пять лет, которая вызвала бурную реакцию ее коллег по сцене и слушателей.