Трамп дал Зеленскому совет по вопросу Крыма

Трамп посоветовал Зеленскому обратиться к Обаме, уступившему Крым без выстрелов

Президент США Дональд Трамп заявил, что тема принадлежности Крыма не поднималась около 12 лет, а сейчас о полуострове снова заговорили. В связи с этим он дал Зеленскому совет обратиться с этим вопросом к 44-му американскому лидеру Бараку Обаме, об этом он рассказал журналистам пресс-пула Белого дома в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси), передает ТАСС.

«Поэтому я сказал ему [Зеленскому], я говорю им: "Может быть, вы обратитесь к [44-му президенту США Бараку] Обаме? Спросите его, почему он уступил его [полуостров]?" Кстати, они уступили его без единого выстрела», — подчеркнул Трамп.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американский лидер сказал правду о принадлежности Крыма и о том, что полуостров был потерян Украиной много лет назад и не является предметом для обсуждения. Глава Белого дома понимает, что Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, подчеркнул министр.