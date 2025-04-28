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02:57, 28 апреля 2025Россия

В России началась сокращенная рабочая неделя

HeadHunter: В России началась 3-ехдневная рабочая неделя
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

В России началась трехдневная рабочая неделя, она продлится с 28 по 30 апреля. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву HeadHunter Ольга Владимирова в беседе с РИА Новости.

«Отметим, что в преддверии 1 мая график работы последнего дня месяца также будет сокращён на один час», — подчеркнула Владимирова.

Она напомнила, что праздничный день (1 мая) приходится на четверг, а 2 мая будет выходным днем за счет переноса с 4 января.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об основных законодательных изменениях, которые вступят в силу в России в мае. В частности, повышается контроль за деятельностью иноагентов и тех, кто бежал из страны, расширяются основания для признания иностранными агентами.

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