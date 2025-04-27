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10:01, 27 апреля 2025Россия

В Госдуме перечислили вступающие в силу в мае законы

Володин перечислил основные законы, вступающие в силу в мае
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об основных законодательных изменениях, которые вступят в силу в России в мае. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, в частности, повышается контроль за деятельностью иноагентов и тех, кто бежал из страны, расширяются основания для признания иностранными агентами.

Помимо прочего, в мае заработает ряд норм по противодействию мошенничеству — кредитные организации должны будут разработать документы о мероприятиях, предотвращающих заключение договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента.

Также усиливается защита персональных данных — увеличатся штрафы за утечку личной информации граждан.

Ранее сообщалось, что Госдума приступит к рассмотрению законопроекта, направленного на защиту россиян от мошенничества под видом благотворительности. Спикер Госдумы тогда пояснил, что граждане часто сталкиваются с объявлениями от имени фондов и других организаций о сборе средств, проверить достоверность размещенных данных трудно.

В феврале Володин отказался поздравить с Днем защитника Отечества тех, кто уехал из страны. «Есть и те, кто испугался за себя, бросил Россию в трудный момент, трусливо бежал за границу. Еще хуже, когда оттуда поливает ее грязью. Сегодняшний праздник — не их!» — сказал он тогда.

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