Россиян захотели защитить от мошенничества под видом благотворительности

Дума рассмотрит законопроект против мошенничества под видом благотворительности

Госдума приступит к рассмотрению законопроекта, направленного на защиту россиян от мошенничества под видом благотворительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Предлагается установить возможность идентификации и аутентификации персональных страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через "Госуслуги"», — написал Володин.

Спикер Госдумы пояснил, что граждане часто сталкиваются в соцсетях с объявлениями от имени фондов и других организаций о сборе средств для помощи в различных ситуациях. При этом проверить достоверность размещенных данных трудно, указал он.

«Этим пользуются мошенники, создавая фейковые страницы, копируя аккаунты настоящих организаций и рассылая от их имени сообщения с призывами участвовать якобы в благотворительных проектах», — добавил Володин. Кроме того, по его словам, в соцсетях и мессенджерах нет единого подхода и требований к верификации личных страниц и сообществ, что не гарантирует подлинности представленной информации.

Ранее россиян предупредили об актуальной схеме обмана с объявлениями с опасными QR-кодами на подъездах жилых домов. Уточнялось, что в такие QR-коды злоумышленники интегрируют ссылки на фишинговые сайты или вредоносные программы.

Кроме того, в МВД России рассказали о поддельных ресурсах по продаже препаратов «Оземпик» и «Мунджаро», которые предназначены для пациентов с сахарным диабетом и которые многие используют для снижения веса. Как отметили в ведомстве, после получения оплаты мошенники обрывают общение с жертвой.