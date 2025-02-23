Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:38, 23 февраля 2025Россия

Володин отказался поздравлять с 23 февраля уехавших из России

Володин поздравил с 23 февраля всех, кто исполняет воинский долг на СВО
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил с Днем защитника Отечества всех, кто исполняет воинский долг в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и служит в рядах Вооруженных сил. При этом он отказался поздравить тех, кто уехал из страны.

Спикер Госдумы обратился ко всем, кто обеспечивает безопасность России и готов встать на защиту Родины. Он пожелал счастья, здоровья и победы. При этом политик заметил, что раньше с 23 февраля поздравляли всех мужчин, однако многое изменилось.

«Испытания и вызовы, которые проходим вместе со страной, показали: есть и те, кто испугался за себя, бросил Россию в трудный момент, трусливо бежал за границу. Еще хуже, когда оттуда поливает ее грязью. Сегодняшний праздник — не их!» — высказался Володин.

Президент России Владимир Путин также поздравил граждан с Днем защитника Отечества. Глава государства выразил благодарность всем участникам спецоперации за силу духа и решимость побеждать.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев порассуждал о том, что решение о начале проведения СВО было «единственно верным и возможным». Он напомнил, что 80 лет назад страна победила фашизм, и его потомкам сейчас не избежать расплаты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти США назвали сделку с Украиной по ископаемым сигналом для России

      Володин отказался поздравлять с 23 февраля уехавших из России

      Франция и Великобритания захотели отправить на Украину до 30 тысяч миротворцев

      В выборах в бундестаг примут участие 29 партий

      Выступавшая за СССР 49-летняя гимнастка завоевала бронзу на этапе Кубка мира

      Загитова рассказала о жертвах ради карьеры

      Медведев заявил о стремлении России предотвратить апокалипсис

      Командир «Панциря» отразил обстрел Storm Shadow объекта с комиссией МАГАТЭ

      Бивол прокомментировал победу над Бетербиевым

      Средства ПВО уничтожили 10 беспилотников ВСУ за два часа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше