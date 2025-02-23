Володин отказался поздравлять с 23 февраля уехавших из России

Володин поздравил с 23 февраля всех, кто исполняет воинский долг на СВО

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил с Днем защитника Отечества всех, кто исполняет воинский долг в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и служит в рядах Вооруженных сил. При этом он отказался поздравить тех, кто уехал из страны.

Спикер Госдумы обратился ко всем, кто обеспечивает безопасность России и готов встать на защиту Родины. Он пожелал счастья, здоровья и победы. При этом политик заметил, что раньше с 23 февраля поздравляли всех мужчин, однако многое изменилось.

«Испытания и вызовы, которые проходим вместе со страной, показали: есть и те, кто испугался за себя, бросил Россию в трудный момент, трусливо бежал за границу. Еще хуже, когда оттуда поливает ее грязью. Сегодняшний праздник — не их!» — высказался Володин.

Президент России Владимир Путин также поздравил граждан с Днем защитника Отечества. Глава государства выразил благодарность всем участникам спецоперации за силу духа и решимость побеждать.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев порассуждал о том, что решение о начале проведения СВО было «единственно верным и возможным». Он напомнил, что 80 лет назад страна победила фашизм, и его потомкам сейчас не избежать расплаты.