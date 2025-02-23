Медведев: решение начать СВО было единственно верным

Решение о начале проведения специальной военной операции (СВО) было «единственно верным и возможным». На это в своем Telegram-канале указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

При этом, добавил он, «война с неонацизмом и его приспешниками еще не завершена окончательно, но ее итог уже совсем близок». Медведев напомнил, что 80 лет назад наша страна победила фашизм. «Его омерзительным потомкам не избежать расплаты на поле боя. Так короче и справедливее. Жестче и надежнее», — резюмировал он.

21 февраля Медведев назвал СВО народной войной. Своим мнением он поделился на встрече с ветеранами боевых действий разных поколений.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция носит освободительный характер. По его словам, Украину с 2014-го года готовили к противостоянию с Россией, несмотря на попытки Москвы решить конфликт мирным путем. Целями поддерживаемого Западом Киева при этом были не только Крым и Донбасс, но и другие регионы России, подчеркнул президент. Развитие событий полностью подтвердило необходимость проведения СВО, указал российский лидер.