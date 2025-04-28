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02:31, 28 апреля 2025Бывший СССР

На Украине признали законным лишение гражданства Коломойского

Суд оставил в силе указ Зеленского о лишении Коломойского гражданства Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Верховный суд Украины оставил в силе указ главы государства Владимира Зеленского о лишении украинского гражданства бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщило издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Коломойский отмечал, что проживал на территории Украины после выхода республики из состава СССР и не планировал отказываться от гражданства.

Суд отметил, что бизнесмен в 1995 году получил паспорт Израиля и не отказался от него после изменений в законодательстве от 2001 года, позволяющих лишить гражданства Украины при наличии и человека паспортов других государств.

О подаче иска с просьбой отменить лишение Коломойского гражданства Украины сообщалось в ноябре 2023 года. Адвокаты бизнесмена требовали признать противоправным и «отменить Указ президента Украины № 502/2022 от 18.07.2022 в части признания Коломойского Игоря Валерьевича, 1963 года рождения, уроженца и жителя города Днепра утратившим гражданство Украины».

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