Коломойский потребовал вернуть ему гражданство Украины через суд

Игорь Коломойский подал судебный иск с требованием вернуть гражданство Украины

Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского подали в суд иск с требованием отменить решение о лишении его украинского гражданства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УНИАН.

В исковом заявлении содержится требование признать противоправным и «отменить Указ президента Украины № 502/2022 от 18.07.2022 в части признания Коломойского Игоря Валерьевича, 1963 года рождения, уроженца и жителя города Днепра утратившим гражданство Украины».

Сообщалось, что в июле прошлого года президент Украины Зеленский лишил гражданства украинского олигарха, однако никаких официальных объявлений не было сделано. Офис президента Украины отказался обнародовать указ, ссылаясь на наличие «конфиденциальной информации».

Сам Игорь Коломойский отрицал лишение гражданства и предъявлял украинский паспорт, однако в материалах уголовного дела он был указан как гражданин Израиля, лишенный гражданства Украины.

Ранее адвокат бизнесмена Александр Лысак сообщал об ухудшении состояния здоровья своего подопечного.