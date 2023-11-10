Адвокат заявил о новых болезнях у Коломойского

Адвокат: у Коломойского выявили новые болезни, он не может находиться в СИЗО

Арестованный украинский бизнесмен Игорь Коломойский (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не может находиться в СИЗО, поскольку у него выявили новые болезни. Об этом заявил адвокат бизнесмена Александр Лысак, пишет Telegram-канал Klymenko Time.

«Наблюдается динамика ухудшения состояния здоровья в условиях следственного изолятора», — поделился правозащитник. В связи с этим защита Коломойского полагает, что он не может содержаться в изоляции в условиях отсутствия нормального медицинского обеспечения.

Ранее у Коломойского в СИЗО нашли камень в почках. Также бизнесмен заявил о панкреатите и связанном с ним диабете. Он пожаловался, что в СИЗО ему отказали в получении препарата «Оземпик», необходимого для лечения.