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04:00, 28 апреля 2025Ценности

Популярная модель случайно оголила грудь на красной дорожке

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Steve Granitz / FilmMagic

Популярная американская модель Брукс Надер оконфузилась на красной дорожке премии The Daily Front Row из-за откровенного наряда. Соответствующие снимки публикует The Sun.

29-летняя манекенщица пришла на состоявшуюся в Беверли-Хиллз церемонию в белом платье с вырезами на спине, талии и боках. На размещенных кадрах видно, что верхние и нижние части наряда соединяет черный шелковый бант. Кроме того, можно заметить, что знаменитость решила не надевать под него бюстгальтер.

Так, во время позирования Надер повернулась к камерам боком и случайно продемонстрировала оголенную грудь. Фотографы запечатлели этот момент.

В марте сообщалось, что американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид оконфузилась на публике из-за дырявого наряда.

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