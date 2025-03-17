Модель Джиджи Хадид оконфузилась на публике из-за дырявого платья

Модель Джиджи Хадид оконфузилась на публике из-за дырявого наряда. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Знаменитость посетила презентацию духов Rabanne в Нью-Йорке в длинном струящемся платье желтого цвета, на подоле которого виднелась большая дыра.

Поверх изделия звезда надела прозрачный тренч, завершив образ золотистыми ботильонами на высоких каблуках. Кроме того, эксперты сделали манекенщице гладкий пучок и мейкап.

Ранее Хадид впервые высказалась о романе с актером Брэдли Купером. Знаменитость рассказала, что сейчас называет свои отношения с артистом очень романтичными и счастливыми, поскольку они оба знают, чего хотят от жизни.