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14:57, 17 марта 2025Ценности

Джиджи Хадид оконфузилась на публике из-за дырявого наряда

Модель Джиджи Хадид оконфузилась на публике из-за дырявого платья
Екатерина Ештокина

Фото: TheStewartofNY / GC Images / Getty Images

Модель Джиджи Хадид оконфузилась на публике из-за дырявого наряда. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Знаменитость посетила презентацию духов Rabanne в Нью-Йорке в длинном струящемся платье желтого цвета, на подоле которого виднелась большая дыра.

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Поверх изделия звезда надела прозрачный тренч, завершив образ золотистыми ботильонами на высоких каблуках. Кроме того, эксперты сделали манекенщице гладкий пучок и мейкап.

Ранее Хадид впервые высказалась о романе с актером Брэдли Купером. Знаменитость рассказала, что сейчас называет свои отношения с артистом очень романтичными и счастливыми, поскольку они оба знают, чего хотят от жизни.

Вот это да!
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