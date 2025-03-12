Джиджи Хадид впервые высказалась о романе с Брэдли Купером

Модель Джиджи Хадид назвала отношения с актером Брэдли Купером счастливыми

Модель Джиджи Хадид впервые высказалась о романе с актером Брэдли Купером. Соответствующий материал публикует журнал Vogue.

Знаменитость рассказала, что сейчас называет свои отношения с артистом очень романтичными и счастливыми, поскольку они оба знают, чего хотят от жизни.

«Дойти до момента, когда ты знаешь, чего хочешь и что заслуживаешь в отношениях, — это важно. А когда находишь человека, который тоже это осознает, и оба работают над собой, чтобы стать лучшими партнерами, — это особенное чувство. Он дает мне так много: поддержку и просто веру. Когда те люди, которыми ты восхищаешься, поддерживают тебя, это помогает создать такую ​​большую веру в себя», — объяснила она.

Кроме того, Хадид призналась, что Купер поддерживает ее и помогает верить в себя. «Я очень уважаю его как профессионала, и я чувствую, что он дает мне очень много: поощрение и веру. Когда те люди, которыми ты восхищаешься, поддерживают тебя, это может создать огромную веру в себя», — заключила манекенщица.

В январе одна деталь во внешности Купера на фото смутила пользователей сети. Папарацци сняли артиста с дочерью Леей на футбольном матче в Филадельфии.