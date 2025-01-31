Одна деталь во внешности Брэдли Купера на фото смутила пользователей сети

Внешность американского актера и режиссера Брэдли Купера на фото рассмешила пользователей сети. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

Папарацци засняли артиста с дочерью Леей на футбольном матче в Филадельфии. Девочка была одета в бело-зеленый бомбер, темно-синие штаны, шапку и шарф. В то же время ее отец вышел на публику в худи, куртке, серых брюках и зеленой шапке. При этом на кадрах видно, что дочь Купера сидела у него на шее.

Поклонников смутил внешний вид актера, о чем они написали в комментариях под постом. «Ужасный парик. Зачем? Даже близко не подходит по цвету к его бороде», «Что у него на голове?», «Думаю, несколько лет назад ему сделали пересадку волос», «Хотелось бы, чтобы мужчины не красили волосы. Они выглядят так неестественно с седеющей бородой. Он был бы таким же хорошеньким с натуральным цветом волос», «Он носит парик», «Он одолжил парик у отца Джиджи», — высказались они.

Ранее в январе были раскрыты подробности о помолвке Джиджи Хадид и Брэдли Купера. Как рассказал анонимный источник, пара серьезно настроена по отношению друг к другу, однако на новые шаги пока не готова.