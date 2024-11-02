Медведев предрек разрушение западного миропорядка

Медведев: миропорядок, основанный на правилах Запада, рано или поздно рухнет

Миропорядок, основанный на правилах Запада, рано или поздно рухнет. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.

Медведев отметил, что Вашингтон постоянно делает акцент на том, что кто-то пытается нарушить так называемый порядок, основанный на его правилах. Зампред Совбеза рассказал, что специально изучал юридические документы, чтобы понять суть этого порядка. По словам Медведева, это просто понимание США и их союзниками, прежде всего по НАТО, того, как им выгодно вести дела в мире.

«Это не прописанный документ, не международная конвенция, не акт ООН. Это просто порядок, который они считают правильным. Как только ты вне этого порядка, ты нарушитель», — сказал он.

По мнению зампреда Совбеза, это неустойчивая конструкция, которая рано или поздно рухнет. При ее разрушении больше всего пострадают те, кто был внутри этого миропорядка.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что многовековая гегемония Запада постепенно уходит в прошлое, так как появляются контуры нового многополярного миропорядка.