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06:21, 2 ноября 2024Россия

Мигрант-уклонист устроил истерику в полиции и выбросил российский паспорт

Игнорировавший воинский учет мигрант впал в истерику и выбросил паспорт России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Томске мигрант-уклонист устроил истерику в отделе полиции. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как мужчина со словами «заберите эту гражданству» выбросывет российский паспорт. Сотрудники правоохранительных органов у мигранта, собирался ли он жить в России. «Уже не хочу», — ответил тот.

Выяснилось, что 30-летний мужчина принял присягу гражданина России 28 августа. В течение двух недель он должен был встать на первичный воинский учет. Однако он не забирал паспорт в течение месяца, а в военкомате так ни разу и не появился. Свое бездействие мигрант объяснил тем, что в комиссариате большие очереди.

В результате мужчине объявили, что за это его лишают российского гражданства. Ему сообщили, что он должен вернуться на родину в Узбекистан. Тогда мигрант начал ругаться с инспектором и плакать. Ему предложили решить проблему, заключив контракт с Министерством обороны, но расстроенный мужчина отказался и убежал. Позже он вернулся за разбросанными документами, среди которых был российский паспорт.

Ранее глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов заявил, что за девять месяцев 2024 года число выдворенных из России нелегальных мигрантов выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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