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18:12, 1 ноября 2024Россия

Число выдворенных из России нелегальных мигрантов выросло в два раза

Глава ФССП Аристов: число выдворенных нелегальных мигрантов выросло в два раза
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

За девять месяцев 2024 года число выдворенных из России нелегальных мигрантов выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом рассказал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в беседе с ТАСС.

По его данным, с января за пределы страны выдворили более 60 тысяч приезжих, пребывающих в России незаконно. «За девять месяцев прошлого года количество выдворенных лиц было порядка 30 тысяч», — подчеркнул главный судебный пристав страны.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с 2015 года в России в полтора раза выросло число депортированных мигрантов. Кроме того, по данным ведомства, 34 тысячам мигрантов сократили сроки временного пребывания на территории страны. Еще 180 тысячам иностранцев запретили въезд.

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ЖЗЛ
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