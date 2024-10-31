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21:54, 31 октября 2024Россия

Медведев рассказал об обязанных покинуть Россию мигрантах

Медведев: мигранты, которые не учатся и не работают, должны покинуть Россию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Мигранты, которые не учатся и не работают, обязаны покинуть территорию России. Об этом после совещания по государственной миграционной политике заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну», — сказал он.

До этого политик заявил, что общий уровень образования в российских школах падает из-за детей, не знающих русский язык. Он рассказал, что с приемом не знающих русский язык детей мигрантов в российские школы «пора заканчивать».

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что большая часть российских граждан устала от безобразного поведения отдельных мигрантов. «Это настоятельный запрос общества. По данным ВЦИОМ, за так называемое ужесточение миграционной политики выступают 70 процентов наших граждан», — сказал он.

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