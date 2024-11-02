Мипросвещения России предложило учить кандидатов в водители по-новому

Минпросвещения предложило ввести онлайн-обучение для будущих водителей

Министерство просвещения России предложило ввести возможность дистанционного обучения для будущих водителей. Проект приказа опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

Разрабатывать программу для будущих водителей ведомство начнет с 1 сентября 2025 года. Нововведения в процессе обучения потребовались «для повышения качества обучения», пояснили в Минпросвещения.

Дистанционное обучение разрешат только в случае, если в ходе обучения будут использоваться только государственные информационные системы, которые функционируют через авторизацию в «Госуслугах». Такая система позволяет фиксировать посещаемость занятий и успеваемость студентов.

Как уточнила президент ассоциации автошкол МААШ Татьяна Шутылева, в России похожая практика уже сложилась на фоне пандемии COVID-19 — автошколы переводили в онлайн лекции по теории, однако это иногда приходило к сокращению программ или самоподготовке, что запрещено.

а самом деле у нас уже давно дистанционное или даже самостоятельное обучение. То, что рассказывают на курсах, можно посмотреть в мобильном приложении или спросить у чата GPT. Почти все ученики самостоятельно готовятся к сдаче экзаменов по ПДД Петр Шкуматов руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов

В сентябре 2024 года ГИБДД ввела новое требование для автошкол по допуску россиян к экзамену на вождение — учеников перестали допускать к его сдаче без действующего заключения ведомства, выданного автошколе.

Речь идет о заключении о соответствии материально-технической базы программам подготовки водителей в российских автошколах, а именно — наличии своего парка автомобилей, автодрома, классов и наглядных пособий.