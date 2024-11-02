Москвич забросал детский сад самодельными ракетами и попался

В Москве задержали мужчину, забросавшего детский сад самодельными ракетами

На юго-западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего молодого человека, бросавшего в сторону детского сада самодельные ракеты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Охрана детского сада подала сигнал тревоги и рассказала прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны, что неизвестный с балкона соседнего дома бросает на их территорию бутылки с жидкостью, которые взрываются.

Выяснилось, что правонарушитель находился под домашним арестом и, по его словам, решил таким образом скоротать время. Молодого человека передали полиции.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали жителя Камчатки, удерживавшего мать в заложниках в квартире.