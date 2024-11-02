Росгвардейцы задержали взявшего мать в заложники россиянина и попали на видео

Силовики задержали жителя Камчатки, удерживавшего мать в заложниках в квартире

Спецназ Росгвардии совместно с коллегами из полиции задержал мужчину, который незаконно удерживал в квартире жительницу Камчатки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как сотрудники СОБР «Вулкан» и ОМОН «Гейзер» проникают в квартиру и выносят оттуда злоумышленника, держа его за руки и за ноги.

По данным Росгвардии, все произошло в Елизово утром в субботу, 2 ноября. Удерживаемая в квартире женщина не пострадала.

Как уточняет РЕН ТВ, потерпевшая — мать задержанного мужчины. По их данным, злоумышленник находился в неадекватном состоянии и угрожал расправой прохожим.

Ранее Заельцовский районный суд Новосибирска арестовал 37-летнего жителя, взявшего в заложники сожительницу и трех детей в возрасте от 12 до 13 лет.