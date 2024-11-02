На горных курортах России почти закончились места на Новый год

РБК: россияне раскупили новогодние туры на Архыз, Домбай и Шерегеш

Россияне заранее раскупили новогодние туры на горнолыжные курорты страны. Об этом сообщает РБК.

По данным источника, места в отелях на некоторых горных курортах с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025-го почти закончились. Так, загрузка Домбая и Архыза уже составляет 80 процентов. При этом в пик праздников с 28 декабря по 4 января номера всех гостиницах раскуплены.

Тем временем на Шерегеше размещение забронировано на 70 процентов, причем в самых популярных отелях раскуплено до 98 процентов номеров.

Больше мест остается в горном кластере Сочи, с 29 декабря по 8 января местные курорты пока заняты примерно на 60 процентов.

При этом Сочи остается самым востребованным направлением для отдыха предстоящей зимой. В октябре на него приходилось 74 процента купленных путевок.