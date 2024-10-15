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18:43, 15 октября 2024Путешествия

Российские туристы массово устремились зимой в один город страны

РСТ: зимой россияне массово устремились на горные курорты Сочи

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Предстоящей зимой российские туристы массово устремились в один город страны — Сочи. Об этом сообщается в материале Российского союза туриндустрии (РСТ), который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что соотечественники активно бронируют туры на горные курорты Сочи — около 74 процентов купленных путевок приходятся на них. Следом идут Шерегеш (10 процентов бронирований), Северный Кавказ (10 процентов), Абзаково и Банное (4 процента). На остальные горнолыжные курорты приходится 2 процента бронирований.

Ранее россиянам раскрыли самый выгодный способ купить тур на море зимой. Сэкономить можно благодаря акциям раннего бронирования.

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      Марк Успенский
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