Российские туристы массово устремились зимой в один город страны

РСТ: зимой россияне массово устремились на горные курорты Сочи

Предстоящей зимой российские туристы массово устремились в один город страны — Сочи. Об этом сообщается в материале Российского союза туриндустрии (РСТ), который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что соотечественники активно бронируют туры на горные курорты Сочи — около 74 процентов купленных путевок приходятся на них. Следом идут Шерегеш (10 процентов бронирований), Северный Кавказ (10 процентов), Абзаково и Банное (4 процента). На остальные горнолыжные курорты приходится 2 процента бронирований.

Ранее россиянам раскрыли самый выгодный способ купить тур на море зимой. Сэкономить можно благодаря акциям раннего бронирования.