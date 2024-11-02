На «Госуслугах» открылась форма регистрации крупных каналов и пабликов

Минцифры: на «Госуслугах» открыли форму регистрации крупных каналов и пабликов

На портале «Госуслуги» открыли механизм регистрации владельцев страниц в социальных сетях, на которые подписано более 10 тысяч пользователей. Об это сообщает Минцифры России в Telegram-канале.

В публикации уточняется, что после добровольной идентификации каналы и страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень.

Владельцу паблика необходимо заполнить форму, включив базовые сведения о канале. Заявке присвоят уникальные номер, который нужно будет разместить в описании страницы или закрепленном сообщении. После Роскомнадзор примет решение о включении канала в перечень.

Минцифры напоминает, что если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу. Между тем, другие каналы не смогут репостить их сообщения. Отмечается, что эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.

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