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03:46, 2 ноября 2024Интернет и СМИ

На «Госуслугах» открылась форма регистрации крупных каналов и пабликов

Минцифры: на «Госуслугах» открыли форму регистрации крупных каналов и пабликов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На портале «Госуслуги» открыли механизм регистрации владельцев страниц в социальных сетях, на которые подписано более 10 тысяч пользователей. Об это сообщает Минцифры России в Telegram-канале.

В публикации уточняется, что после добровольной идентификации каналы и страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень.

Владельцу паблика необходимо заполнить форму, включив базовые сведения о канале. Заявке присвоят уникальные номер, который нужно будет разместить в описании страницы или закрепленном сообщении. После Роскомнадзор примет решение о включении канала в перечень.

Минцифры напоминает, что если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу. Между тем, другие каналы не смогут репостить их сообщения. Отмечается, что эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Ранее Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) обратилось в Роскомнадзор с просьбой запретить отзывы с фотографиями детей в интернет-магазинах. В организации считают, что это не только нарушает личное пространство детей, но также может привлечь нежелательное к ним внимание со стороны третьих лиц.

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