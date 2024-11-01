В России захотели запретить отзывы с фотографиями детей на маркетплейсах

Общество сетевой торговли предложило запретить отзывы с изображениями детей

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) обратилось в Роскомнадзор с просьбой запретить отзывы с фотографиями детей в интернет-магазинах, текстом обращения организация поделилась с «Лентой.ру». В ФОСТ считают, это должно защитить несовершеннолетних.

Опасения организации вызвала проводимая многими маркетплейсами акция «Баллы за отзывы», в рамках которой пользователь может получить вознаграждения за оставленный отзыв в текстовом, фото- или видеоформате.

«Стремясь получить дополнительные выгодные условия, многие покупатели из числа родителей используют для отзывов фотографии своих детей. При этом фотографии могут носить как безобидный, так и двусмысленный характер: фото в купальниках, нижнем белье, с ярким неестественным макияжем и так далее», — объяснили в ФОСТ.

В организации считают, что это не только нарушает личное пространство детей, но также может привлечь нежелательное к ним внимание со стороны третьих лиц. Это, по мнению представителя, делает актуальным принятие подзаконных актов, призванных запретить публикацию отзывов с фотографиями несовершеннолетних.

«Данная мера представляется обоснованной в рамках соблюдения принципов уважения к личному пространству и обеспечения психологического благополучия, а также для обеспечения безопасности и предотвращения потенциальных рисков для детей, связанных с публикацией их изображений в отзывах на торговых площадках», — заявили в ФОСТ.

Ранее доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепелкин предупредил о возможном росте цен на товары на российских маркетплейсах.