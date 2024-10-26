Экономист предупредил о росте цен на товары в маркетплейсах

Экономист Перепелкин: иностранные товары на маркетплейсах хотят обложить НДС

Власти России собираются обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) реализуемые на маркетплейсах иностранные товары. С соответствующим предупреждением в интервью агентству «Прайм» выступил доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепелкин.

По словам экономиста, сегодня продаваемые в интернет-магазинах импортные товары не облагаются НДС, однако возможность введения этого налога с любой суммы покупки обсуждается. Он отметил, что в данном случае налог будет включен в конечную стоимость товара.

«Ценообразование — вещь тонкая, и предприниматели не могут брать на себя дополнительные расходы, покрывающие возникшие налоговые и пошлинные выплаты», — сказал Перепелкин. Он подчеркнул, что мера еще обсуждается, и действующий порог беспошлинного ввоза, возможно, останется в силе.

Ранее в России захотели обложить НДС товары из-за рубежа, продающиеся на маркетплейсах. Взимать налог и перечислять его в ФНС должны будут сами площадки электронной торговли.