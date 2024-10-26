Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:30, 26 октября 2024Экономика

Экономист предупредил о росте цен на товары в маркетплейсах

Экономист Перепелкин: иностранные товары на маркетплейсах хотят обложить НДС

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Власти России собираются обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) реализуемые на маркетплейсах иностранные товары. С соответствующим предупреждением в интервью агентству «Прайм» выступил доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепелкин.

По словам экономиста, сегодня продаваемые в интернет-магазинах импортные товары не облагаются НДС, однако возможность введения этого налога с любой суммы покупки обсуждается. Он отметил, что в данном случае налог будет включен в конечную стоимость товара.

«Ценообразование — вещь тонкая, и предприниматели не могут брать на себя дополнительные расходы, покрывающие возникшие налоговые и пошлинные выплаты», — сказал Перепелкин. Он подчеркнул, что мера еще обсуждается, и действующий порог беспошлинного ввоза, возможно, останется в силе.

Ранее в России захотели обложить НДС товары из-за рубежа, продающиеся на маркетплейсах. Взимать налог и перечислять его в ФНС должны будут сами площадки электронной торговли.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский пообещал украинцам по тысяче гривен. На что предлагают потратить эквивалентную двум тысячам рублей выплату?

      Армия Израиля прокомментировала атаку на Иран

      Экономист предупредил о росте цен на товары в маркетплейсах

      Израиль нанес ответный удар по Ирану

      ФБР заинтересовалась данными о попытках КНР получить доступ к коммуникациям в США

      В столице Ирана раздались взрывы

      Экс-замглавкома МВД обвинили по новой статье

      В горящей гостинице в Хабаровске обрушилась крыша

      В Курской области впервые за 30 лет появился новый населенный пункт

      Путин рассказал об условии дальнейших поставок газа через Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше