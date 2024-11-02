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15:55, 2 ноября 2024Мир

На Западе раскрыли риски для Ирана при атаке на Израиль

WSJ: ущерб, нанесенный ПВО Ирана, облегчит Израилю возможность нанести удар
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Ущерб, нанесенный противовоздушной обороне (ПВО) Ирана во время атаки Израиля на страну 26 откября, облегчит Тель-Авиву возможность нанести ответный удар. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Западные чиновники заявили, что у Тегерана все еще есть сотни ракет, которые могут достичь Израиля и нанести значительный ущерб, если они прорвут израильскую оборону.

«Но ущерб, нанесенный иранской ПВО, облегчит Израилю возможность нанести ответный удар по еще более чувствительным целям, включая руководство страны, энергетическую инфраструктуру и, возможно, ядерные объекты. Это риск, который Тегерану придется учитывать», — приводит издание слова собеседников.

По словам бывшего специалиста по Ближнему Востоку в ЦРУ Нормана Роула, оперативные дебаты в Иране, вероятно, будут доминировать не столько над тем, что может сделать Иран, сколько над тем, как Иран будет защищать себя, когда Израиль нанесет ответный удар. «Это вряд ли будет легкой дискуссией и может вызвать острые дебаты в высшем руководстве Ирана», — заключил он.

Ранее официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини пообещал выходящий за пределы понимания удар по Израилю. Он также назвал действия Израиля «злодеяниями».

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