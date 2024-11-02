Нарколог указал на главные симптомы алкоголизма

Нарколог Исаев: на первой стадии алкоголизма человек увеличивает дозу спиртного

Заметить развитие алкоголизма можно на ранних стадиях, рассказал психиатр-нарколог Руслан Исаев. На главные симптомы зависимости от спиртного он указал в беседе с aif.ru.

По его словам, для первой стадии характерно постепенное увеличение доз алкоголя, которые человек выпивает за один раз или за один вечер. «Сам зависимый с нетерпением ждет любой возможности выпить: праздника, ужина, вечера. При этом в течение дня он может испытывать тревогу и легкую агрессию, которые проходят после употребления алкоголя», — объяснил доктор.

Врач отметил, что на начальной стадии люди с зависимостью теряют способность контролировать количества выпитого, но хотят все больше и больше. Могут появиться так называемые алкогольные палимпсесты — небольшие провалы в памяти, которые со временем будут увеличиваться, добавил Исаев. Еще одним симптомом он назвал исчезновение рвотного рефлекса, который характерен для здоровых людей из-за отравления большим количеством алкоголя.

Кроме того, продолжил нарколог, когда проблема становится более очевидна и окружающим, и самому зависимому, он может дать обещание не пить, к примеру, две недели, но не выдержать этот срок. Указанные симптомы, заключил Исаев, говорят о том, что человек не справляется сам и ему нужна помощь.

Ранее психиатр, психотерапевт Игорь Новицкий развеял три главных мифа об алкоголизме. Самым главным и наиболее распространенным, по словам врача, является миф о том, что человек может пить сколько угодно, и у него не формируется зависимость.