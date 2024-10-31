Нарколог развеял три главных мифа об алкоголизме

Нарколог Новицкий назвал мифом мнение о пользе алкоголя

Мнения о пользе алкоголя и о возможности избежать формирования зависимости являются ошибочными, рассказал главный врач клиники психиатрии и наркологии «Центр Здоровья», кандидат медицинских наук, психиатр, психотерапевт Игорь Новицкий. Три главных мифа об алкоголизме специалист развеял в разговоре с «Лентой.ру».

«Опираясь на мой 22-летний опыт психиатра-нарколога, удивительно, но и сами зависимые сохраняют недостаточно объективное представление воздействия алкоголя на свое психическое и физическое здоровья. Пожалуй, только ближайшие родственники могут представить наиболее полную картину последствий употребления», — рассказал он.

Самым главным и наиболее распространенным, по словам врача, является миф о том, что человек может пить сколько угодно, и у него не формируется зависимость.

Пивной алкоголизм надежно занял свое место в спектре зависимостей и одно из лидирующих мест у женщин. Да, длительность формирования «тяги к пиву» несколько замедленна по сравнению с водкой, но имеет и свои уникальные заболевания — «синдром пивного сердца», цирроз печени, полинейропатия, приводящие к летальному исходу Игорь Новицкий главный врач клиники психиатрии и наркологии «Центр Здоровья», кандидат медицинских наук, психиатр, психотерапевт

Второй миф — это мнения о якобы «лечебных» свойствах алкоголя: многие полагают, что алкоголь оказывает успокаивающее действие и улучшает качество сна. «Последствия слишком пагубны, чем эффект от такого "лечения". Поэтому никакой врач нарколог при душевных проблемах не назначит "50 миллиграммов водки три раза в день"», — отметил эксперт.

Последний миф связан с якобы полезными свойствами ряда алкогольных напитков, в частности, пива объяснил Новицкий.

«Это широко используют рекламные компании, указывая на богатое содержание витаминов группы В, минеральных элементов и важных для организма аминокислот в пивных напитках. Только употребление почему-то "данных необходимых для здоровья" жидких витаминно-минеральных комплексов рассчитывается в литрах и каждый день», — подчеркнул психиатр.

Даже после длительного запоя, тяжелого состояния и «белой горячки», выписываясь из стационара пациент четко говорит: «Все! Пить больше не буду, завязал. Я все понял». Но спустя несколько месяцев вновь попадает в стационар в состоянии запоя (...) Разрушение этого мифа — признать, что алкоголь сильнее человека, он может вызывать не только зависимость, но и тяжелые формы отравления, нарушение мозгового кровообращения и даже приводить к патологическим формам опьянения, когда человек теряет контакт с реальностью, его окутывает безудержный гнев и слепая, неконтролируемая ярость Игорь Новицкий главный врач клиники психиатрии и наркологии «Центр Здоровья», кандидат медицинских наук, психиатр, психотерапевт

Ранее врач-психиатр, психотерапевт, главврач и руководитель психиатрической службы Mental Health Center Анна Корендюхина развеяла распространенный миф о белой горячке. Она объяснила, что алкогольный делирий или белая горячка — это тяжелое состояние, которое возникает в результате прекращения употребления алкоголя, то есть возникновения синдрома отмены.

Специалист обратила внимание, что вопреки заблуждениям алкогольный делирий не наступает в момент сильного опьянения, а обычно начинается через 48 часов после резкого прекращения употребления спиртного.