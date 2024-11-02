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06:44, 2 ноября 2024Бывший СССР

Названы суточные потери ВСУ в зоне Южной группировки

ВСУ потеряли до 950 военных за сутки в зоне Южной группировки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Старший офицер пресс-центра Южной группировки войск Сергей Румянцев заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки в зоне ответственности группировки составили до 950 военнослужащих. Его слова приводит ТАСС.

Помимо этого, российские военные уничтожили украинские бронетранспортер, четыре автомобиля, станцию РЭБ «Анклав-Н», а также полевой склад с боеприпасами.

Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 155-мм гаубица М777 противника, две 122-мм гаубицы Д-30 и два 152-мм орудия Д-20.

Ранее стало известно, что операторы дронов Южной группировки российских войск начали применять сети для перехвата квадрокоптеров противника.

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