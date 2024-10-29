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14:29, 29 октября 2024Наука и техника

Российские военные рассказали о ловле дронов сетью

Российские военные применяют сбрасываемые сети для перехвата дронов ВСУ

Кадр: Галина Зверева /  ТАСС

Операторы дронов Южной группировки российских войск начали применять сети для перехвата квадрокоптеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом военнослужащие рассказали ТАСС.

В ходе перехвата дрон подлетает к аппарату противника сверху и сбрасывает на него сеть. Из-за опутывания несущих винтов нейтрализованный беспилотник падает.

«Это наша разработка, новинка. Очень удачная и эффективная. Идея родилась относительно недавно, для ее реализации есть все необходимое. Принцип прост. Фактически, мы ловим вражеские беспилотники специальными сетями. Очень эффективно», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, за два месяца при помощи сети удалось обезвредить 560 разведывательных и ударных дронов противника.

Ранее появилось видео, демонстрирующие перехват дрона ВСУ квадрокоптером с устройством для метания сети.

В августе в конструкторском бюро «Талламхо» сообщили о подготовке к испытаниям акустического детектора «Капкан», предназначенного для уничтожения дронов «Баба-Яга» и бронетехники противника.

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      Даниил Иринин
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