Российские военные рассказали о ловле дронов сетью

Российские военные применяют сбрасываемые сети для перехвата дронов ВСУ

Операторы дронов Южной группировки российских войск начали применять сети для перехвата квадрокоптеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом военнослужащие рассказали ТАСС.

В ходе перехвата дрон подлетает к аппарату противника сверху и сбрасывает на него сеть. Из-за опутывания несущих винтов нейтрализованный беспилотник падает.

«Это наша разработка, новинка. Очень удачная и эффективная. Идея родилась относительно недавно, для ее реализации есть все необходимое. Принцип прост. Фактически, мы ловим вражеские беспилотники специальными сетями. Очень эффективно», — сказал собеседник агентства.

По его словам, за два месяца при помощи сети удалось обезвредить 560 разведывательных и ударных дронов противника.

Ранее появилось видео, демонстрирующие перехват дрона ВСУ квадрокоптером с устройством для метания сети.

В августе в конструкторском бюро «Талламхо» сообщили о подготовке к испытаниям акустического детектора «Капкан», предназначенного для уничтожения дронов «Баба-Яга» и бронетехники противника.