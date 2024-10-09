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19:27, 9 октября 2024Наука и техника

Перехват квадрокоптера сетью показали на видео

Российские десантники показали перехват квадрокоптера сетью

Операторы квадрокоптера Воздушно-десантных войск России применили сеть для перехвата беспилотного летательного аппарата (БПЛА) противника. Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал «98 гвардейская ВДД».

На записи показана работа квадрокоптера с устройством для метания сети. Зависший над дроном противника аппарат сбрасывает сеть, которая опутывает винты БПЛА. После этого пораженный дрон падает.

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В сентябре боец спецназа «Ахмат» с позывным Пират сообщил, что антидроновые патроны с кевларовой нитью, которые используют российские бойцы, хорошо показывают себя в зоне спецоперации. Нить соединяет свинцовые сегменты, которые поражают детали беспилотников.

В июле в конструкторском бюро «Талламхо» рассказали, что в России ведутся испытания насадки-выстрела «Газырь», предназначенной для перехвата FPV-дронов на малых расстояниях. Специалисты работают над увеличением дальности действия изделия до 50-80 метров.

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      Даниил Иринин
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