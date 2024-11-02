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11:45, 2 ноября 2024Ценности

Невестка Виктории Бекхэм оголилась на камеру в откровенном образе

Невестка Виктории Бекхэм Никола Пельтц-Бекхэм оголила живот в блестящем топе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nicolaannepeltzbeckham

Невестка певицы, дизайнера и предпринимательницы Виктории Бекхэм Никола Пельтц-Бекхэм оголилась на камеру в откровенном образе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя возлюбленная сына Бекхэм предстала перед камерой в блестящем костюме, состоящем из топа с асимметричным вырезом. При этом звезда продемонстрировала плоский обнаженный живот. В качестве украшений она выбрала массивные серьги. В то же время женщина распустила волосы и нанесла мейкап в нейтральных оттенках.

В октябре невестка Виктории Бекхэм снялась в костюме кролика Playboy. Она предстала перед камерой в черном атласном боди без бретелей, сочетая его с длинными перчатками из такого же материала.

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