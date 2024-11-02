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09:37, 2 ноября 2024Экономика

Падение цен на квартиры в России снова ускорилось

SRG: в октябре снижение цен на вторичное жилье в России снова ускорилось
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В октябре 2024 года падение цен на вторичное жилье в крупных городах России снова ускорилось — отрицательную динамику зафиксировали в 12 из 50 городов против 7 в сентябре. Такие данные приводят аналитики консалтинговой компании SRG, пишет РБК.

Первое место по снижению цен занял Хабаровск — там цена одного квадратного метра готовых квартир снизилась на 0,85 процента, до 127,2 тысячи рублей. На втором месте оказалась Самара (минус 0,59 процента, до 113,6 тысячи рублей), а на третьем — Кемерово (минус 0,53 процента, до 109,6 тысячи рублей).

В пятерку лидеров также вошли Ярославль (минус 0,46 процента, до 92,4 тысячи рублей) и Томск (минус 0,41 процента, до 115,5 тысячи рублей). Москва заняла девятое место в рейтинге — там средняя цена «квадрата» на вторичном рынке снизилась на 0,27 процента, до 322,3 тысячи рублей.

Отрицательную динамику цен, которая охватывает все больше городов, специалисты объясняют текущими экономическими условиями, которые сделали жилье менее доступными для россиян. Речь в том числе идет о росте ключевой ставки и резком подорожании ипотеки.

«Краткосрочные факторы и такие высокие ставки по ипотеке могут оказать давление на рынок в ближайшие месяцы. Особенно ярко данный тренд будет виден в тех городах, где ранее не наблюдалось активного спроса на жилье», — спрогнозировали в SRG.

Ранее россиянам посоветовали отложить продажу квартир до корректировки ипотечных ставок. Жилье в стране в основном покупают с использованием ипотеки, которая сильно подорожала в 2024 году. При этом льготные программы почти не распространяются на вторичную недвижимость. Таким образом, при продаже квартиры можно столкнуться с необходимостью необоснованно занизить цену.

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