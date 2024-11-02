Модель Playboy рассказала о принудительных просмотрах клипа Джей Ло на вечеринке Пи Дидди

Бывшая модель Playboy Рейчел Кеннеди раскрыла новые подробности о вечеринках американского рэпера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс), которого обвинили в сексуальном насилии. Интервью с ней публикует Daily Mail.

Музыкант пригласил экс-манекенщицу и нескольких ее подруг на свою вечеринку. По словам Кеннеди, в особняке мужчина насильно принуждал их смотреть клип его тогдашней возлюбленной — певицы Дженнифер Лопес. «Мне это показалось немного жутким, очень неуважительным», — отметила она.

Модель также призналась, что после просмотра видео рэпер, у которого на тот момент был роман с Лопес, уединился с одной из приглашенных девушек и занялся с ней сексом по обоюдному согласию. Однако вскоре в номер ворвался охранник Пи Дидди и устроил скандал, заявив, что тот увел его спутницу. В итоге сотрудник певца выгнал всех гостей с вечеринки.

В ноябре 2023 года экс-возлюбленная Комбса Кассандра Вентура заявила, что рэпер подвергал ее насилию, в том числе сексуальному. Позднее телеканал CNN опубликовал запись, на котором Комбс бьет Вентуру ногами в коридоре отеля в Лос-Анджелесе. Рэпер признал свою вину, а также утверждал, что обратился за профессиональной помощью и начал проходить программу реабилитации.

После этого исполнителю предъявили обвинение еще в одном изнасиловании. 51-летняя Эйприл Лампрос подала иск в Верховный суд округа Нью-Йорк, заявив, что Комбс надругался над ней 30 лет назад.