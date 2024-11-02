Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:30, 2 ноября 2024Ценности

Модель Playboy рассказала о принудительных просмотрах клипа Джей Ло на вечеринке Пи Дидди

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Бывшая модель Playboy Рейчел Кеннеди раскрыла новые подробности о вечеринках американского рэпера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс), которого обвинили в сексуальном насилии. Интервью с ней публикует Daily Mail.

Музыкант пригласил экс-манекенщицу и нескольких ее подруг на свою вечеринку. По словам Кеннеди, в особняке мужчина насильно принуждал их смотреть клип его тогдашней возлюбленной — певицы Дженнифер Лопес. «Мне это показалось немного жутким, очень неуважительным», — отметила она.

Модель также призналась, что после просмотра видео рэпер, у которого на тот момент был роман с Лопес, уединился с одной из приглашенных девушек и занялся с ней сексом по обоюдному согласию. Однако вскоре в номер ворвался охранник Пи Дидди и устроил скандал, заявив, что тот увел его спутницу. В итоге сотрудник певца выгнал всех гостей с вечеринки.

Материалы по теме:
Йе-хо-хо. Как самый известный рэпер планеты пытался отбить Ким Кардашьян у комика, а сам крутил роман с доминатрикс
Йе-хо-хо.Как самый известный рэпер планеты пытался отбить Ким Кардашьян у комика, а сам крутил роман с доминатрикс
23 февраля 2022
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022

В ноябре 2023 года экс-возлюбленная Комбса Кассандра Вентура заявила, что рэпер подвергал ее насилию, в том числе сексуальному. Позднее телеканал CNN опубликовал запись, на котором Комбс бьет Вентуру ногами в коридоре отеля в Лос-Анджелесе. Рэпер признал свою вину, а также утверждал, что обратился за профессиональной помощью и начал проходить программу реабилитации.

После этого исполнителю предъявили обвинение еще в одном изнасиловании. 51-летняя Эйприл Лампрос подала иск в Верховный суд округа Нью-Йорк, заявив, что Комбс надругался над ней 30 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Дядя, не получается ничего у тебя». Украинский депутат обратился к Зеленскому после его слов об окончании конфликта

      Дачников призвали подготовить розы к зиме

      В российском городе неизвестные обстреляли автобус и трамвай с пассажирами

      Промах ПВО по российскому БПЛА в Киеве попал на видео

      Россиян предупредили о «последнем шансе» купить иномарки по старым ценам

      В России осудят двух украинских военных за преступления в Курской области

      На горных курортах России почти закончились места на Новый год

      Жители российского города искали закладки в доме и разнесли его

      На Украине захотели наладить выпуск ракет

      Российские хранилища газа начали пустеть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше