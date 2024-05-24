Еще одна женщина обвинила рэпера Пи Дидди в изнасиловании

The Sun: 51-летняя женщина обвинила рэпера Пи Дидди в изнасиловании 30 лет назад

Еще одна женщина обвинила рэпера Пи Дидди (Пафф Дэдди, P.Diddy, настоящее имя — Шон Комбс) в изнасиловании. Об этом сообщает The Sun.

51-летняя Эйприл Лампрос подала иск в Верховный суд округа Нью-Йорк. По ее словам, 30 лет назад рэпер обещал помочь ей в продвижении в модной среде. Женщина утверждает, что на одной из встреч Пи Дидди напоил ее, а затем напал и изнасиловал. Во время инцидента пострадавшая потеряла сознание.

Истица заявила, что после случившегося Комбс посылал ей подарки и пытался возобновить общение. Она согласилась на новую встречу, в ходе которой музыкант шантажом принудил ее к насильственным действиям сексуального характера. Кроме того, Лампрос сообщила, что рэпер дал ей наркотики и заставил вступить в интимную связь с другим человеком на его глазах.

Ранее экс-возлюбленная Комбса Кассандра Вентура заявила, что рэпер подвергал ее насилию, в том числе сексуальному. Позднее телеканал CNN опубликовал запись, на котором Комбс бьет Вентуру ногами в коридоре отеля Лос-Анджелеса. Рэпер признал свою вину, а также заявил, что обратился за профессиональной помощью и начал проходить программу реабилитации.