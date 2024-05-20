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11:45, 20 мая 2024Культура

Пи Дидди впервые высказался об избиении подруги

Рэпер Пи Дидди извинился за жестокое избиение подруги в отеле

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американский рэпер Пи Дидди (Пафф Дэдди, P.Diddy, настоящее имя — Шон Комбс) впервые высказался об избиении своей бывшей подруги Кэсси Вентуры, попавшем на видео. Заявление музыкант опубликовал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист извинился за содеянное и подчеркнул, что не собирается оправдываться. «Я имею в виду, что достиг дна, но я не оправдываюсь, мое поведение в этом видео непростительно. Я беру на себя полную ответственность за свои действия в этом видео», — заявил Комбс.

Рэпер заверил, что обратился за профессиональной помощью и начал проходить программу реабилитации. «Мне очень жаль. Но я стремлюсь становиться лучше каждый день», — заключил он.

Ранее телеканал CNN опубликовал запись, на котором Комбс бьет Вентуру ногами в коридоре отеля Лос-Анджелеса. На кадрах видно, как рэпер швыряет подругу на пол, пинает и таскает по коридору за одежду. Известно, что происходящее датируется 2016 годом. После этого женщина подавала на рэпера заявление о насилии, но суда не последовало. На фоне утечки видео Комбса призвали отправить в тюрьму.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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